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Lundi 16 Novembre 2026 - 08:15

Les Rencontres Aura FM 2027 réuniront formation et coopération entre radios


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Du 3 au 6 février 2027, la fédération Aura FM réunira les radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes à Chalencon, en Ardèche. Au programme, deux jours et demi de formation consacrés notamment au journalisme, au montage audio et à la gestion des radios, suivis d'ateliers collectifs et de l'assemblée générale. Ces rencontres visent également à favoriser les échanges entre salariés et bénévoles du réseau.



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Les Rencontres Aura FM 2027 se dérouleront du 3 au 6 février 2027 à Chalencon, en Ardèche (07), au gîte Les Blés d'Or. Organisé par la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce rendez-vous prévoit deux jours et demi de formation, une après-midi de travail entre radios et l'assemblée générale du réseau. Quatre formations seront proposées aux salariés et bénévoles des stations associatives. Elles porteront sur le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), la gestion des ressources humaines, le montage et le mixage avec le logiciel Reaper à un niveau intermédiaire, ainsi que le journalisme local en radio associative. Les sessions se dérouleront du 3 au 5 février. Les programmes détaillés sont accessibles dans le formulaire d'inscription. Après leur inscription, les participants recevront un devis, le programme de leur formation et un questionnaire spécifique.


Une journée consacrée à la coopération entre radios

Le vendredi 5 février 2027 après-midi, un atelier collectif permettra aux participants de partager leurs pratiques et leurs connaissances et d'engager de nouvelles collaborations au sein de la fédération. Sa thématique et son déroulement seront précisés ultérieurement. L'assemblée générale d'Aura FM se tiendra le samedi 6 février au matin. Les horaires définitifs et les convocations seront communiqués aux radios adhérentes. Aura FM fédère plus de 40 radios associatives en Auvergne-Rhône-Alpes, représentant plus de 3 300 bénévoles, plus de 250 salariés et plus de 100 000 invités chaque année. Elle accompagne ses membres dans leurs projets techniques, organisationnels et humains, autour de valeurs d'indépendance, de diversité, de coopération et d'engagement citoyen.


Infos et inscriptions : ICI

Tags : Aura FM, catégorie A, formation, proximité, radios associatives



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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