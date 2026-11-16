Les Rencontres Aura FM 2027 réuniront formation et coopération entre radios

Les Rencontres Aura FM 2027 se dérouleront du 3 au 6 février 2027 à Chalencon, en Ardèche (07), au gîte Les Blés d'Or. Organisé par la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce rendez-vous prévoit deux jours et demi de formation, une après-midi de travail entre radios et l'assemblée générale du réseau. Quatre formations seront proposées aux salariés et bénévoles des stations associatives. Elles porteront sur le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), la gestion des ressources humaines, le montage et le mixage avec le logiciel Reaper à un niveau intermédiaire, ainsi que le journalisme local en radio associative. Les sessions se dérouleront du 3 au 5 février. Les programmes détaillés sont accessibles dans le formulaire d'inscription. Après leur inscription, les participants recevront un devis, le programme de leur formation et un questionnaire spécifique.

