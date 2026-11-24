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Radio BOA, Radio Balises, Radio Laser, Fréquence 8, Quartier des Ondes, Plum'FM, Timbre FM et Radio Activ' participeront à cette couverture mutualisée des Trans Musicales. Du 3 au 5 décembre, les équipes se relaieront au micro pour proposer une émission quotidienne en direct, entre 15h et 16h. Cette organisation reprend le principe du plateau partagé expérimenté en 2025, avec une production commune destinée aux antennes du réseau. Les émissions donneront notamment la parole aux artistes programmés pendant cette 48e édition du festival, qui se déroulera à Rennes du 2 au 6 décembre 2026. Les contenus seront également proposés sur Radio Bro Gwened, en complément des huit stations mobilisées. Le public pourra suivre cette opération à l'antenne des radios participantes ainsi que sur la page Instagram de la CORLAB.
Une diffusion en FM et en DAB+ dans plusieurs territoires bretons
La diffusion reposera sur les fréquences et les réseaux numériques des stations participantes. Fréquence 8 est accessible sur le 90 FM et en DAB+ dans les secteurs de Vitré, Saint-Brieuc et Ploërmel. Radio Activ' émet sur le 101.9 FM et en DAB+ à Saint-Brieuc, tandis que Radio Balises diffuse sur le 99.8 FM dans le Grand Pays de Lorient. Radio BOA est disponible en DAB+ sur toute la Bretagne. Sur le bassin rennais, Radio Laser diffuse sur le 95.9 FM et en DAB+, tout comme Quartier des Ondes, présente sur le réseau DAB+. Plum'FM est accessible sur les fréquences 102.1 et 107.8 FM ainsi qu'en DAB+ à Ploërmel. Timbre FM diffuse sur le 106.6 FM et en DAB+ à Ploërmel. D'autres stations, dont Canal B, C Lab et Radio Kerne, assureront également une couverture du festival.
La Fera coordonnera par ailleurs plusieurs radios, dont Canal B, Radio Activ' et Fréquence Mutine, pour trois émissions en direct consacrées aux Bars en Trans, du 3 au 5 décembre, depuis les bars de Rennes.