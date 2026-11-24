La diffusion reposera sur les fréquences et les réseaux numériques des stations participantes. Fréquence 8 est accessible sur le 90 FM et en DAB+ dans les secteurs de Vitré, Saint-Brieuc et Ploërmel. Radio Activ' émet sur le 101.9 FM et en DAB+ à Saint-Brieuc, tandis que Radio Balises diffuse sur le 99.8 FM dans le Grand Pays de Lorient. Radio BOA est disponible en DAB+ sur toute la Bretagne. Sur le bassin rennais, Radio Laser diffuse sur le 95.9 FM et en DAB+, tout comme Quartier des Ondes, présente sur le réseau DAB+. Plum'FM est accessible sur les fréquences 102.1 et 107.8 FM ainsi qu'en DAB+ à Ploërmel. Timbre FM diffuse sur le 106.6 FM et en DAB+ à Ploërmel. D'autres stations, dont Canal B, C Lab et Radio Kerne, assureront également une couverture du festival.

La Fera coordonnera par ailleurs plusieurs radios, dont Canal B, Radio Activ' et Fréquence Mutine, pour trois émissions en direct consacrées aux Bars en Trans, du 3 au 5 décembre, depuis les bars de Rennes.

