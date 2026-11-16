FIP 360 investit un ancien site industriel pour sa prochaine soirée électro

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La radio reste une source majeure de découverte musicale aux États-Unis
Pour cette dernière édition de l'année 2026, FIP 360 s'installera aux Grandes Serres de Pantin, sur l'ancien site de l'usine métallurgique Pouchard, au bord du canal de l'Ourcq. Le lieu, transformé en espace hybride consacré à la culture, à la création, au travail et aux rencontres, accueillera l'un de ses premiers événements. Le dispositif reposera sur 12 enceintes disposées à 360° et sur la technologie L-ISA de L-Acoustics. La programmation réunira deux performances exclusives de Kittin et HAAi, un live immersif du duo marta, la DJ et productrice marseillaise Yenkov, ainsi que Lastvuska, du collectif Hors-Sol, en back-to-back avec Jacky Jeane et Olga B.
Cette soirée s'inscrit dans la démarche de FIP visant à expérimenter de nouvelles formes de diffusion sonore pour les concerts électroniques.
Cette soirée s'inscrit dans la démarche de FIP visant à expérimenter de nouvelles formes de diffusion sonore pour les concerts électroniques.
Un projet radiophonique qui explore la spatialisation du son
Lancé en 2019 par FIP et Radio France, FIP 360 repose sur une approche de production sonore orientée objet, associée à une diffusion immersive dans les salles et à une possibilité de streaming sur le web au format binaural. Ce dispositif permet de prolonger l'expérience musicale au-delà du lieu de concert, notamment pour une écoute au casque. Les précédentes éditions ont accueilli Cassius, MCDE, Mall Grab, TRAUMER, Irène Drésel et Jennifer Cardini dans différents sites culturels, parmi lesquels les Jardins du Musée Carnavalet, la Monnaie de Paris, le Petit Palais et la Chapelle Royale de Vincennes.
Avec cette nouvelle installation aux Grandes Serres de Pantin, FIP poursuit ses expérimentations autour des technologies de spatialisation et des modes de production audio appliqués aux performances musicales.
Avec cette nouvelle installation aux Grandes Serres de Pantin, FIP poursuit ses expérimentations autour des technologies de spatialisation et des modes de production audio appliqués aux performances musicales.