FIP 360 investit un ancien site industriel pour sa prochaine soirée électro

Pour cette dernière édition de l'année 2026, FIP 360 s'installera aux Grandes Serres de Pantin, sur l'ancien site de l'usine métallurgique Pouchard, au bord du canal de l'Ourcq. Le lieu, transformé en espace hybride consacré à la culture, à la création, au travail et aux rencontres, accueillera l'un de ses premiers événements. Le dispositif reposera sur 12 enceintes disposées à 360° et sur la technologie L-ISA de L-Acoustics. La programmation réunira deux performances exclusives de Kittin et HAAi, un live immersif du duo marta, la DJ et productrice marseillaise Yenkov, ainsi que Lastvuska, du collectif Hors-Sol, en back-to-back avec Jacky Jeane et Olga B.

Cette soirée s'inscrit dans la démarche de FIP visant à expérimenter de nouvelles formes de diffusion sonore pour les concerts électroniques.