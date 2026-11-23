Cette délocalisation s'inscrit dans la volonté de France Musique de développer les rencontres avec ses auditeurs sur l'ensemble du territoire et de faciliter l'accès à la musique classique et au jazz. Au-delà des émissions, les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de la station et ses coulisses. La journée sera aussi l'occasion de présenter le DAB+, la radio numérique terrestre, désormais proposé comme nouveau mode de réception de France Musique à Soissons. Un tirage au sort permettra aux habitants de gagner des récepteurs compatibles avec cette technologie. L'accès aux émissions et aux animations sera libre et gratuit.

Après Saintes, le 21 octobre, et Soissons, le 26 novembre, la chaîne prévoit de poursuivre ces rendez-vous dans d'autres villes françaises jusqu'en juin 2027. Ces déplacements doivent permettre de maintenir un contact direct avec le public tout en accompagnant la découverte des différents modes d'écoute de la radio.