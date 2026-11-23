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France Musique installera ses micros à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons pour une journée consacrée à la musique classique et au jazz. La programmation annoncée débutera de 12h à 13h30 avec "Autour de midi", présenté en direct par Jean-Baptiste Urbain. Sur le même créneau figure également "Stars du Classique", animé en direct par Aurélie Moreau, qui recevra le pianiste Jean-Paul Gasparian. De 18h à 19h, Nathalie Piolé présentera "Banzzaï" avec le pianiste Mark Priore, invité à interpréter plusieurs titres. Enfin, de 20h à 22h, Jérémie Rousseau réunira ses critiques pour "La Tribune des Critiques de Disques", consacrée aux "Variations sur un thème rococo" de Tchaïkovski. L'œuvre sera au programme de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le 13 janvier à Radio France et le 15 janvier à Soissons.
Le DAB+ au cœur de la rencontre avec les auditeurs
Cette délocalisation s'inscrit dans la volonté de France Musique de développer les rencontres avec ses auditeurs sur l'ensemble du territoire et de faciliter l'accès à la musique classique et au jazz. Au-delà des émissions, les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de la station et ses coulisses. La journée sera aussi l'occasion de présenter le DAB+, la radio numérique terrestre, désormais proposé comme nouveau mode de réception de France Musique à Soissons. Un tirage au sort permettra aux habitants de gagner des récepteurs compatibles avec cette technologie. L'accès aux émissions et aux animations sera libre et gratuit.
Après Saintes, le 21 octobre, et Soissons, le 26 novembre, la chaîne prévoit de poursuivre ces rendez-vous dans d'autres villes françaises jusqu'en juin 2027. Ces déplacements doivent permettre de maintenir un contact direct avec le public tout en accompagnant la découverte des différents modes d'écoute de la radio.
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