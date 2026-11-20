Nous écrivions en juillet que la vague suivante dirait si l'ascension de Radio Nova était un pic ou une trajectoire. La réponse tient en deux chiffres qui ne racontent pas la même histoire. Sur un an, la station passe de 263 000 à 477 000 auditeurs franciliens, soit 81,4 % de plus, et de la onzième à la sixième place. Depuis le printemps, en revanche, elle en perd 142 000 : elle était quatrième avec 619 000 auditeurs, elle est sixième.

Le reflux est francilien. Au niveau national, Radio Nova est stable d'une vague à l'autre, à 2,111 millions d'auditeurs contre 2,104 millions au printemps. Tout se passe comme si elle avait gagné ailleurs ce qu'elle a rendu en Île-de-France.

Deux précautions s'imposent avant de conclure. Une vague de printemps et une vague de rentrée ne se comparent pas terme à terme, et l'enquête a changé de mode de recueil entre les deux. Reste un fait : Radio Nova pèse 4,2 % de l'écoute francilienne, contre 1,9 % il y a un an. Reste aussi un classement serré, puisque Radio Nova, Europe 1 et Skyrock se tiennent en 42 000 auditeurs entre la sixième et la huitième place. À cette échelle, l'ordre peut s'inverser d'une vague à l'autre.