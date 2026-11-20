Cent vingt-quatre mille auditeurs de plus qu'en septembre-octobre 2025, soit 2,1 %. Le chiffre flatte, mais il faut regarder la population de référence : l'Île-de-France compte désormais 10,695 millions d'habitants de 13 ans et plus, contre 10,498 millions un an plus tôt. Avec 197 000 Franciliens de plus, un taux d'écoute inchangé suffisait à produire environ 112 000 auditeurs supplémentaires. Or le taux n'a presque pas bougé : 57,1 % des Franciliens écoutent la radio chaque jour de semaine, contre 57 % il y a un an. L'immeuble est plus peuplé, la proportion d'habitants qui allument le poste reste la même.
Ce taux demeure très en dessous de celui du pays entier, mesuré à 65,3 % sur la même période, soit 8,2 points d'écart.
La vraie progression est ailleurs. Les Franciliens qui écoutent la radio le font plus longtemps, 2h41 par jour contre 2h36 un an plus tôt et 2h33 au printemps. L'audience moyenne par quart d'heure passe ainsi de 816 000 à 864 000 personnes, soit 5,9 % de plus. Le matin, entre 7h et 9h, la radio réunit 3,55 millions d'auditeurs, soit 33,2 % des Franciliens, contre 33,4 % il y a un an.
Ce taux demeure très en dessous de celui du pays entier, mesuré à 65,3 % sur la même période, soit 8,2 points d'écart.
La vraie progression est ailleurs. Les Franciliens qui écoutent la radio le font plus longtemps, 2h41 par jour contre 2h36 un an plus tôt et 2h33 au printemps. L'audience moyenne par quart d'heure passe ainsi de 816 000 à 864 000 personnes, soit 5,9 % de plus. Le matin, entre 7h et 9h, la radio réunit 3,55 millions d'auditeurs, soit 33,2 % des Franciliens, contre 33,4 % il y a un an.
LA LETTRE.PRO · Études & statistiques
EAR > Île-de-France, septembre-octobre 2026
La vague en brefMéthodologie
Le dernier étage tient
Tout en haut, l'ordre ne change pas : France Inter, France Info, RTL, comme il y a un an et comme au printemps. Mais les trois reculent. France Inter rassemble 1,301 million d'auditeurs franciliens, 74 000 de moins sur un an. France Info suit à 1,063 million, en repli de 28 000. RTL ferme le podium avec 771 000 auditeurs, soit 91 000 de moins et un recul de 10,6 %. À elles trois, les stations du podium ont perdu 193 000 auditeurs.
Dans les trois cas, la baisse est plus marquée qu'au niveau national, où France Inter cède 3,5 %, France Info 1 % et RTL 5,7 %.
RTL offre pourtant un paradoxe. Sa part d'audience francilienne monte de 10,6 % à 11,6 %, pendant que celle de France Inter passe de 17,5 % à 16,5 %. Moins d'auditeurs, mais une part plus grande de l'écoute : la station perd en couverture et gagne en volume.
Dans les trois cas, la baisse est plus marquée qu'au niveau national, où France Inter cède 3,5 %, France Info 1 % et RTL 5,7 %.
RTL offre pourtant un paradoxe. Sa part d'audience francilienne monte de 10,6 % à 11,6 %, pendant que celle de France Inter passe de 17,5 % à 16,5 %. Moins d'auditeurs, mais une part plus grande de l'écoute : la station perd en couverture et gagne en volume.
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Audience cumulée▲ en hausse sur un an▼ en baisse sur un an
Europe 1 descend, Culture monte
C'est juste sous le podium que l'ascenseur s'emballe. Europe 1 comptait 588 000 auditeurs franciliens en septembre-octobre 2025, elle en compte 440 000. La perte atteint 148 000 auditeurs, soit 25,2 % : un auditeur francilien sur quatre. La station occupait la quatrième place de la région, elle est septième. Le recul est plus sévère qu'au niveau national, où il est de 16,2 %, et il se lit aussi d'une vague à l'autre, avec 68 000 auditeurs de moins qu'au printemps.
Dans le même temps, France Culture fait le trajet inverse. Avec 536 000 auditeurs, 102 000 de plus en un an et une hausse de 23,5 %, elle passe de la septième à la cinquième place de la région, devant Radio Nova et Europe 1. France Musique suit le mouvement, de 121 000 à 175 000 auditeurs.
RMC, de son côté, gagne 34 000 auditeurs à 570 000 et prend la quatrième place, alors qu'elle recule de 2 % dans le pays. C'est la seule généraliste francilienne en hausse.
Dans le même temps, France Culture fait le trajet inverse. Avec 536 000 auditeurs, 102 000 de plus en un an et une hausse de 23,5 %, elle passe de la septième à la cinquième place de la région, devant Radio Nova et Europe 1. France Musique suit le mouvement, de 121 000 à 175 000 auditeurs.
RMC, de son côté, gagne 34 000 auditeurs à 570 000 et prend la quatrième place, alors qu'elle recule de 2 % dans le pays. C'est la seule généraliste francilienne en hausse.
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VS
Nova rend deux étages
Nous écrivions en juillet que la vague suivante dirait si l'ascension de Radio Nova était un pic ou une trajectoire. La réponse tient en deux chiffres qui ne racontent pas la même histoire. Sur un an, la station passe de 263 000 à 477 000 auditeurs franciliens, soit 81,4 % de plus, et de la onzième à la sixième place. Depuis le printemps, en revanche, elle en perd 142 000 : elle était quatrième avec 619 000 auditeurs, elle est sixième.
Le reflux est francilien. Au niveau national, Radio Nova est stable d'une vague à l'autre, à 2,111 millions d'auditeurs contre 2,104 millions au printemps. Tout se passe comme si elle avait gagné ailleurs ce qu'elle a rendu en Île-de-France.
Deux précautions s'imposent avant de conclure. Une vague de printemps et une vague de rentrée ne se comparent pas terme à terme, et l'enquête a changé de mode de recueil entre les deux. Reste un fait : Radio Nova pèse 4,2 % de l'écoute francilienne, contre 1,9 % il y a un an. Reste aussi un classement serré, puisque Radio Nova, Europe 1 et Skyrock se tiennent en 42 000 auditeurs entre la sixième et la huitième place. À cette échelle, l'ordre peut s'inverser d'une vague à l'autre.
Le reflux est francilien. Au niveau national, Radio Nova est stable d'une vague à l'autre, à 2,111 millions d'auditeurs contre 2,104 millions au printemps. Tout se passe comme si elle avait gagné ailleurs ce qu'elle a rendu en Île-de-France.
Deux précautions s'imposent avant de conclure. Une vague de printemps et une vague de rentrée ne se comparent pas terme à terme, et l'enquête a changé de mode de recueil entre les deux. Reste un fait : Radio Nova pèse 4,2 % de l'écoute francilienne, contre 1,9 % il y a un an. Reste aussi un classement serré, puisque Radio Nova, Europe 1 et Skyrock se tiennent en 42 000 auditeurs entre la sixième et la huitième place. À cette échelle, l'ordre peut s'inverser d'une vague à l'autre.
Les musicales restent sur le palier
Autre pronostic à corriger, le nôtre. Au printemps, l'écart entre programmes généralistes et programmes musicaux était tombé à 226 000 auditeurs et le croisement semblait proche. Il est remonté à 507 000. Sur un an, la tendance demeure : les musicales gagnent 157 000 auditeurs, soit 7,3 %, quand les généralistes en perdent 98 000, et l'écart était de 762 000 à la rentrée 2025. Mais en part d'audience, les généralistes pèsent 41,5 % de l'écoute francilienne contre 21,8 % pour les musicales, presque le double.
La famille musicale avance d'ailleurs sans ses marques tournées vers les plus jeunes. Skyrock perd 73 000 auditeurs franciliens, alors qu'elle en gagne 200 000 dans le pays. NRJ en cède 62 000, soit 19,9 %, et Fun Radio 64 000, soit 34,8 %, la plus forte baisse du classement. Ce sont Radio Nova, RFM, en hausse de 33,3 %, RTL2, Chérie FM et Rire et Chansons qui portent la progression.
La famille musicale avance d'ailleurs sans ses marques tournées vers les plus jeunes. Skyrock perd 73 000 auditeurs franciliens, alors qu'elle en gagne 200 000 dans le pays. NRJ en cède 62 000, soit 19,9 %, et Fun Radio 64 000, soit 34,8 %, la plus forte baisse du classement. Ce sont Radio Nova, RFM, en hausse de 33,3 %, RTL2, Chérie FM et Rire et Chansons qui portent la progression.
Généralistes et musicalesPar famille de programmes
Audience cumulée par famille, en milliers d'auditeurs, comparée à septembre-octobre 2025.
À retenir. L'écart entre généralistes et musicales est de 507 000 auditeurs franciliens, contre 762 000 il y a un an et 226 000 au printemps. En part d'audience, les généralistes pèsent 41,5 % de l'écoute, les musicales 21,8 %.
Prochain arrêt en janvier
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Reste la réserve de méthode, la même que pour la vague nationale. Le communiqué l'indique en toutes lettres : "Depuis septembre 2026, l'enquête EAR repose sur un recueil multimode". Après un premier contact par téléphone, la personne interrogée poursuit l'entretien par téléphone ou en ligne. C'est la première vague francilienne produite ainsi, Médiamétrie ne signale aucune rupture de série, et la comparaison avec une rentrée 2025 mesurée par téléphone se lit avec cette prudence.
L'échantillon invite aussi à la mesure : 4 490 personnes interrogées selon Médiamétrie, et 3 443 interviews pour le lundi-vendredi. À cette taille, un écart de quelques milliers d'auditeurs entre deux stations ne dit rien de solide. Les mouvements d'Europe 1, de France Culture et de Radio Nova, eux, dépassent tous les 100 000 auditeurs.
La vague de novembre-décembre, attendue en janvier, donnera un deuxième point de mesure avec la nouvelle méthode. Elle dira si Europe 1 s'arrête au septième étage ou continue de descendre, et à quel étage Radio Nova finit par s'arrêter.
L'échantillon invite aussi à la mesure : 4 490 personnes interrogées selon Médiamétrie, et 3 443 interviews pour le lundi-vendredi. À cette taille, un écart de quelques milliers d'auditeurs entre deux stations ne dit rien de solide. Les mouvements d'Europe 1, de France Culture et de Radio Nova, eux, dépassent tous les 100 000 auditeurs.
La vague de novembre-décembre, attendue en janvier, donnera un deuxième point de mesure avec la nouvelle méthode. Elle dira si Europe 1 s'arrête au septième étage ou continue de descendre, et à quel étage Radio Nova finit par s'arrêter.
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