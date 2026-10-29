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Jeudi 29 Octobre 2026 - 08:10

RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"


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Pour célébrer ses 20 ans, le "Super Moscato Show" de RMC part à la rencontre des supporters des clubs du Top 14. Vincent Moscato et son équipe entameront cette tournée le 4 novembre à Perpignan, avec l'objectif de désigner le meilleur public de France. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de proximité de la station, qui organise chaque mois des rencontres avec ses auditeurs.



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Après "Les Grandes Gueules" et "L'After Foot", RMC organise une nouvelle opération hors de ses studios autour du "Super Moscato Show". Pour son 20e anniversaire et dans la perspective de la Coupe du monde de rugby, l'émission sportive part à la rencontre des supporters des clubs du Top 14. La première étape est annoncée le 4 novembre à Perpignan, auprès de l'USAP. Le parcours présenté par RMC concerne également Montpellier, Lyon, Paris, Clermont-Ferrand, Nanterre, La Rochelle, Vannes, Bayonne, Toulouse, Pau, Bordeaux, Castres et Toulon.
Cette tournée doit permettre à Vincent Moscato et à son équipe de rencontrer les différents publics du championnat et d'intégrer ces déplacements à la saison anniversaire du programme.

RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"

Un dispositif pour départager les publics du rugby français

La tournée repose sur une confrontation entre les supporters des 14 clubs du Top 14, représentant autant de stades et de publics. Vincent Moscato et son équipe proposeront des jeux, des défis, des chants et des animations autour des banderoles afin d'évaluer l'ambiance créée dans chaque enceinte. L'objectif annoncé est de désigner le meilleur public de France à l'issue des déplacements. RMC invite également les supporters à se mobiliser pour assister en nombre à l'émission délocalisée. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'adresse public@rmc.fr. La station encourage par ailleurs le partage, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo de Vincent Moscato consacrée à chaque club. Durant cette saison anniversaire, l'animateur recevra également des invités issus du monde sportif et d'autres horizons.

RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"

Une émission suivie à la radio et en podcast

Diffusé du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC, le "Super Moscato Show" traite de rugby, de football, de basket, de cyclisme et de sports de combat, tout en donnant la parole aux athlètes. Autour de Vincent Moscato interviennent notamment Fred Weis, Julien Benneteau, Éric Di Meco, Pierre Dorian, Marion Bartoli, Adrien Aigoin, Denis Charvet, Stephen Brun, Sarah Pitkowski, Cédric Heymans et Jérôme Pineau.
Selon les données Médiamétrie communiquées par RMC, l'émission a réuni 900 000 auditeurs chaque jour sur la période avril-juin 2026, soit 21 000 auditeurs supplémentaires. Sur le numérique, elle occupait en mai 2026 la 8e place des podcasts en France, avec 3.1 millions de téléchargements.

RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"

Tags : anniversaire, RMC, Super Moscato Show, tournée, Vincent Moscato



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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