RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"

La tournée repose sur une confrontation entre les supporters des 14 clubs du Top 14, représentant autant de stades et de publics. Vincent Moscato et son équipe proposeront des jeux, des défis, des chants et des animations autour des banderoles afin d'évaluer l'ambiance créée dans chaque enceinte. L'objectif annoncé est de désigner le meilleur public de France à l'issue des déplacements. RMC invite également les supporters à se mobiliser pour assister en nombre à l'émission délocalisée. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'adresse public@rmc.fr. La station encourage par ailleurs le partage, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo de Vincent Moscato consacrée à chaque club. Durant cette saison anniversaire, l'animateur recevra également des invités issus du monde sportif et d'autres horizons.

