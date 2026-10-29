RMC lance la tournée des 20 ans du "Super Moscato Show"

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Après "Les Grandes Gueules" et "L'After Foot", RMC organise une nouvelle opération hors de ses studios autour du "Super Moscato Show". Pour son 20e anniversaire et dans la perspective de la Coupe du monde de rugby, l'émission sportive part à la rencontre des supporters des clubs du Top 14. La première étape est annoncée le 4 novembre à Perpignan, auprès de l'USAP. Le parcours présenté par RMC concerne également Montpellier, Lyon, Paris, Clermont-Ferrand, Nanterre, La Rochelle, Vannes, Bayonne, Toulouse, Pau, Bordeaux, Castres et Toulon.
Cette tournée doit permettre à Vincent Moscato et à son équipe de rencontrer les différents publics du championnat et d'intégrer ces déplacements à la saison anniversaire du programme.
Un dispositif pour départager les publics du rugby français
La tournée repose sur une confrontation entre les supporters des 14 clubs du Top 14, représentant autant de stades et de publics. Vincent Moscato et son équipe proposeront des jeux, des défis, des chants et des animations autour des banderoles afin d'évaluer l'ambiance créée dans chaque enceinte. L'objectif annoncé est de désigner le meilleur public de France à l'issue des déplacements. RMC invite également les supporters à se mobiliser pour assister en nombre à l'émission délocalisée. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'adresse public@rmc.fr. La station encourage par ailleurs le partage, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo de Vincent Moscato consacrée à chaque club. Durant cette saison anniversaire, l'animateur recevra également des invités issus du monde sportif et d'autres horizons.
Une émission suivie à la radio et en podcast
Diffusé du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC, le "Super Moscato Show" traite de rugby, de football, de basket, de cyclisme et de sports de combat, tout en donnant la parole aux athlètes. Autour de Vincent Moscato interviennent notamment Fred Weis, Julien Benneteau, Éric Di Meco, Pierre Dorian, Marion Bartoli, Adrien Aigoin, Denis Charvet, Stephen Brun, Sarah Pitkowski, Cédric Heymans et Jérôme Pineau.
Selon les données Médiamétrie communiquées par RMC, l'émission a réuni 900 000 auditeurs chaque jour sur la période avril-juin 2026, soit 21 000 auditeurs supplémentaires. Sur le numérique, elle occupait en mai 2026 la 8e place des podcasts en France, avec 3.1 millions de téléchargements.