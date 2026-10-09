Melody Radio redonne la parole à Fabrice pour les 60 ans de RTL

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Melody Radio s'associe à sa manière aux 60 ans de RTL en proposant, ce dimanche 11 octobre à 19 h, une interview de Fabrice issue de ses archives. Cet entretien, conduit par Gilles Farina-Vallé, revient sur la carrière de l'animateur, notamment ses années à RTL, où sa voix et son style ont accompagné plusieurs générations d'auditeurs. Au cours de cet échange, Fabrice évoque ses souvenirs d'antenne, les grandes périodes de la radio française et les rencontres qui ont jalonné son parcours professionnel.
La station a choisi de rediffuser cet entretien dans le cadre de cet anniversaire, en mettant l'accent sur les personnalités qui ont marqué l'histoire de la radio. Le programme est également proposé à la demande : le podcast est disponible dès maintenant sur l'application Radio Melody.
Une diffusion FM, DAB+ et des déclinaisons numériques
Melody est un programme musical vintage destiné à un public adulte et senior, dont la programmation privilégie les chansons patrimoniales des années 60 aux années 90. Présentée comme une pionnière du DAB+, la station est aujourd'hui diffusée en radio numérique terrestre dans la plupart des grandes métropoles de l'Hexagone. Elle est également accessible en FM et en DAB+ sous la marque Melody d'Azur dans les Alpes-Maritimes et le Var.
En complément de son antenne principale, Melody développe plusieurs webradios thématiques : Douce, Zen, Walkman, In Paris, Soul Collection et Palace. Ces programmes sont accessibles depuis l'application Radio Melody ainsi que sur Radioplayer.