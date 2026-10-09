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Vendredi 9 Octobre 2026 - 07:40

Melody Radio redonne la parole à Fabrice pour les 60 ans de RTL


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À l'occasion des 60 ans de RTL, Melody Radio programme, ce dimanche 11 octobre à 19h, la rediffusion d'une interview de Fabrice réalisée par Gilles Farina-Vallé. L'ancien animateur revient sur son parcours, ses souvenirs d'antenne et les personnalités rencontrées au cours de sa carrière. L'entretien est également disponible en podcast sur l'application Radio Melody, avant sa diffusion à l'antenne.


Pour les 60 ans de RTL, Melody Radio rediffuse une interview de Fabrice, réalisée par Gilles Farina-Vallé, ce dimanche 11 octobre à 19h. © Melody Radio
Pour les 60 ans de RTL, Melody Radio rediffuse une interview de Fabrice, réalisée par Gilles Farina-Vallé, ce dimanche 11 octobre à 19h. © Melody Radio

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Melody Radio s'associe à sa manière aux 60 ans de RTL en proposant, ce dimanche 11 octobre à 19 h, une interview de Fabrice issue de ses archives. Cet entretien, conduit par Gilles Farina-Vallé, revient sur la carrière de l'animateur, notamment ses années à RTL, où sa voix et son style ont accompagné plusieurs générations d'auditeurs. Au cours de cet échange, Fabrice évoque ses souvenirs d'antenne, les grandes périodes de la radio française et les rencontres qui ont jalonné son parcours professionnel.
La station a choisi de rediffuser cet entretien dans le cadre de cet anniversaire, en mettant l'accent sur les personnalités qui ont marqué l'histoire de la radio. Le programme est également proposé à la demande : le podcast est disponible dès maintenant sur l'application Radio Melody.


Une diffusion FM, DAB+ et des déclinaisons numériques

Melody est un programme musical vintage destiné à un public adulte et senior, dont la programmation privilégie les chansons patrimoniales des années 60 aux années 90. Présentée comme une pionnière du DAB+, la station est aujourd'hui diffusée en radio numérique terrestre dans la plupart des grandes métropoles de l'Hexagone. Elle est également accessible en FM et en DAB+ sous la marque Melody d'Azur dans les Alpes-Maritimes et le Var.
En complément de son antenne principale, Melody développe plusieurs webradios thématiques : Douce, Zen, Walkman, In Paris, Soul Collection et Palace. Ces programmes sont accessibles depuis l'application Radio Melody ainsi que sur Radioplayer. 


Tags : animateur, anniversaire, Fabrice, Melody, Melody Radio, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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