Melody Radio redonne la parole à Fabrice pour les 60 ans de RTL

Melody Radio s'associe à sa manière aux 60 ans de RTL en proposant, ce dimanche 11 octobre à 19 h, une interview de Fabrice issue de ses archives. Cet entretien, conduit par Gilles Farina-Vallé, revient sur la carrière de l'animateur, notamment ses années à RTL, où sa voix et son style ont accompagné plusieurs générations d'auditeurs. Au cours de cet échange, Fabrice évoque ses souvenirs d'antenne, les grandes périodes de la radio française et les rencontres qui ont jalonné son parcours professionnel.

La station a choisi de rediffuser cet entretien dans le cadre de cet anniversaire, en mettant l'accent sur les personnalités qui ont marqué l'histoire de la radio. Le programme est également proposé à la demande : le podcast est disponible dès maintenant sur l'application Radio Melody.

