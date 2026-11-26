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RTL a annoncé les cinq finalistes de son prix de l'Album de l'année 2026, à l'issue d'une première phase de vote organisée du 2 au 15 novembre sur RTL.fr et l'application de la station, en partenariat avec Diverto. Au départ, 12 albums avaient été sélectionnés par la direction et les équipes artistiques de RTL. Les auditeurs de la radio et les lecteurs de Diverto étaient invités à les départager. Les cinq albums arrivés en tête des suffrages sont "Le disque bleu" de Benjamin Biolay, "Fête foraine" de Christophe Maé, "Marjolaine" de Gaëtan Roussel, "Héritage vol. 2" de Pascal Obispo et "Mesdames, messieurs !" de Sam Sauvage. La sélection passe désormais entre les mains d'un jury composé de 50 auditeurs de RTL. Ceux-ci écouteront intégralement les cinq albums avant de voter pour celui qu'ils considèrent comme le meilleur de l'année. Le lauréat sera annoncé au cours du mois de décembre 2026.
Un prix musical créé par RTL en 2006
Créé en 2006, le prix de l'Album RTL de l'année distingue un album studio composé majoritairement de chansons originales, enregistré par un artiste vivant, français ou issu d'un pays francophone. Pour l'édition 2026, les disques devaient être commercialisés entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026 et avoir bénéficié d'au moins une diffusion sur l'antenne de RTL pendant cette période. Le lauréat succédera à Héléna, récompensée en 2025 pour "Hélé". Santa avait remporté le prix en 2024 avec "Recommence-moi", après Calogero en 2023 pour "A.M.O.U.R" et Juliette Armanet en 2022 pour "Brûler le feu". Le palmarès compte également Clara Luciani, Benjamin Biolay, Alain Souchon, Louane, Julien Doré, Renaud, Marina Kaye, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Jean-Louis Aubert, Yannick Noah et Francis Cabrel.
Ce prix associe ainsi la programmation musicale de RTL à la participation de ses auditeurs, du vote initial jusqu'au choix final du jury.