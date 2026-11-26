RTL a annoncé les cinq finalistes de son prix de l'Album de l'année 2026, à l'issue d'une première phase de vote organisée du 2 au 15 novembre sur RTL.fr et l'application de la station, en partenariat avec Diverto. Au départ, 12 albums avaient été sélectionnés par la direction et les équipes artistiques de RTL. Les auditeurs de la radio et les lecteurs de Diverto étaient invités à les départager. Les cinq albums arrivés en tête des suffrages sont "Le disque bleu" de Benjamin Biolay, "Fête foraine" de Christophe Maé, "Marjolaine" de Gaëtan Roussel, "Héritage vol. 2" de Pascal Obispo et "Mesdames, messieurs !" de Sam Sauvage. La sélection passe désormais entre les mains d'un jury composé de 50 auditeurs de RTL. Ceux-ci écouteront intégralement les cinq albums avant de voter pour celui qu'ils considèrent comme le meilleur de l'année. Le lauréat sera annoncé au cours du mois de décembre 2026.

