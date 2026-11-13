EAR > National RCS/LLP : 37.3 millions d'auditeurs à la rentrée, mais le thermomètre vient de changer

Les chiffres d'abord. 37 304 000 personnes écoutent la radio chaque jour de semaine, contre 36 754 000 en septembre-octobre 2025. Le gain est de 550 000 auditeurs, soit 1,5 %. En proportion, 65,3 % des Français de 13 ans et plus, contre 65,1 %. La durée d'écoute suit, à 2h47 par jour et par auditeur, deux minutes de mieux. Le week-end progresse davantage encore, avec 31,8 millions d'auditeurs, 909 000 de plus en un an. La période n'a compté aucun jour de moindre activité, et l'actualité n'a pas manqué : Médiamétrie recense dans son communiqué un mouvement lycéen national, deux journées de mobilisation contre la vie chère et la visite du pape en France.

Puis vient la ligne que personne ne lira et qui compte plus que les autres. "Depuis septembre 2026, l'enquête EAR repose sur un recueil multimode", écrit Médiamétrie dans sa méthodologie. Après un premier contact par téléphone, la personne interrogée choisit de poursuivre l'entretien par téléphone ou en ligne. Les 23 928 interviews de cette vague sont les premières recueillies ainsi. L'institut ne signale aucune rupture de série et publie ses comparaisons sur un an sans réserve. Nous les reprenons donc, en gardant un doigt sur le thermomètre.