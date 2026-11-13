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Vendredi 13 Novembre 2026 - 10:15

EAR > National RCS/LLP : 37.3 millions d'auditeurs à la rentrée, mais le thermomètre vient de changer

Médiamétrie · Septembre-octobre 2026


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Médiamétrie publie ce 13 novembre les résultats de EAR > National pour la période allant du 31 août au 25 octobre 2026. Sur une journée moyenne de lundi à vendredi, la radio rassemble 37,3 millions d'auditeurs de 13 ans et plus, soit 550 000 de plus qu'il y a un an. La rentrée est bonne. Reste que c'est aussi la première vague prise avec un nouveau thermomètre, et que la température ne se lit plus tout à fait de la même façon.


EAR > National RCS/LLP : 37.3 millions d'auditeurs à la rentrée, mais le thermomètre vient de changer
Les chiffres d'abord. 37 304 000 personnes écoutent la radio chaque jour de semaine, contre 36 754 000 en septembre-octobre 2025. Le gain est de 550 000 auditeurs, soit 1,5 %. En proportion, 65,3 % des Français de 13 ans et plus, contre 65,1 %. La durée d'écoute suit, à 2h47 par jour et par auditeur, deux minutes de mieux. Le week-end progresse davantage encore, avec 31,8 millions d'auditeurs, 909 000 de plus en un an. La période n'a compté aucun jour de moindre activité, et l'actualité n'a pas manqué : Médiamétrie recense dans son communiqué un mouvement lycéen national, deux journées de mobilisation contre la vie chère et la visite du pape en France.
Puis vient la ligne que personne ne lira et qui compte plus que les autres. "Depuis septembre 2026, l'enquête EAR repose sur un recueil multimode", écrit Médiamétrie dans sa méthodologie. Après un premier contact par téléphone, la personne interrogée choisit de poursuivre l'entretien par téléphone ou en ligne. Les 23 928 interviews de cette vague sont les premières recueillies ainsi. L'institut ne signale aucune rupture de série et publie ses comparaisons sur un an sans réserve. Nous les reprenons donc, en gardant un doigt sur le thermomètre.

LA LETTRE.PRO · Études & statistiques

EAR > National, septembre-octobre 2026

La vague en bref

Méthodologie

Le haut du tableau

Le Groupement Les Indés Radios retrouve la première place avec 6 544 000 auditeurs, devant France Inter à 6 504 000. Quarante mille auditeurs d'écart, autant dire une feuille de papier. France Inter était devant au printemps, elle ne l'est plus à l'automne. Les deux reculent pourtant sur un an, de 200 000 auditeurs pour les Indés et de 234 000 pour France Inter.
C'est juste derrière que le classement bouge vraiment. France Info devient la troisième radio de France avec 4 842 000 auditeurs et passe devant RTL, à 4 765 000. Il y a un an, RTL comptait 159 000 auditeurs d'avance. Elle en perd 287 000, soit 5,7 %, quand France Info n'en cède que 51 000. On ne double pas toujours en accélérant, il suffit parfois de freiner moins fort que l'autre.
Et puis il y a Europe 1. La station tombe à 2 338 000 auditeurs, soit 452 000 de moins qu'à la rentrée 2025 et un recul de 16,2 %. Son audience cumulée passe de 4,9 % à 4,1 %. C'est la deuxième plus lourde perte de la vague en volume.

Audience cumulée par station

Lundi-vendredi 5h-24h · en milliers

Triez par audience, par progression ou par évolution. Filtrez par famille de programmes, cherchez une station, survolez une ligne pour le détail.

Audience cumulée▲ en hausse sur un an▼ en baisse sur un an

Les musicales creusent l'écart

Au printemps, nous écrivions que les programmes musicaux venaient de passer devant les généralistes. L'automne confirme et amplifie. Les musicales réunissent 17 498 000 auditeurs, les généralistes 16 266 000. L'écart atteint 1,23 million. Il y a un an, à la même période, c'étaient encore les généralistes qui menaient, de 115 000 auditeurs. En douze mois, les unes ont gagné 768 000 auditeurs et les autres en ont perdu 579 000.
Les généralistes gardent l'avantage là où il se mesure en temps passé. Leur part d'audience reste de 38,3 %, contre 33,1 % aux musicales, parce qu'on les écoute 2h26 par jour contre 1h58. Mais cet avantage fond aussi : l'écart était de dix points il y a un an, il est de cinq aujourd'hui, et la durée d'écoute des musicales a gagné huit minutes.

Le croisement des courbes

Par famille de programmes

Audience cumulée par famille, en milliers d'auditeurs, comparée à septembre-octobre 2025.

À retenir. En part d'audience, les généralistes conservent 38,3 % contre 33,1 % aux musicales, parce qu'on les écoute 2h26 par jour contre 1h58. L'écart était de dix points il y a un an.


Nova s'installe, Fun décroche

Radio Nova compte 2 111 000 auditeurs quotidiens, contre 970 000 un an plus tôt. Plus du double. Mais le chiffre le plus instructif est celui du printemps : 2 104 000. La station n'a presque pas bougé depuis juin, ce qui veut dire que la progression n'était pas une poussée de fièvre. Nova est la dixième radio de France, à 227 000 auditeurs d'Europe 1.
À l'autre bout, Fun Radio perd 485 000 auditeurs et tombe à 1 498 000. Près d'un auditeur sur quatre est parti en un an, c'est la plus forte baisse de la vague. RTL2 en cède 207 000. Dans le même temps Skyrock en gagne 200 000 et remonte à 3 181 000, à portée de Nostalgie, et France Culture progresse de 157 000 pour passer devant ici.

Face à face

Comparateur

Choisissez deux stations pour les comparer.

VS

Un total qui monte seul

Voici le détail qui devrait retenir l'attention. La radio gagne 550 000 auditeurs, mais les six premières stations du classement reculent toutes, et quinze des vingt-trois lignes publiées sont en baisse. Radio Nova gagne à elle seule deux fois ce que gagne le média entier.
Ce n'est pas contradictoire. L'audience cumulée ne s'additionne pas : un auditeur qui écoute deux stations compte deux fois dans les lignes et une seule dans le total. Un total qui monte pendant que les leaders baissent peut donc signifier deux choses, soit de nouveaux auditeurs venus par quelques marques seulement, soit des auditeurs qui citent moins de stations qu'avant. Or on ne répond pas forcément de la même façon devant un écran et au bout d'un fil. Rien dans ce que publie Médiamétrie ne permet de dire que le nouveau recueil explique cet écart. Rien ne permet non plus de l'exclure.

Rendez-vous en janvier

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Cette vague se lit donc à deux niveaux. Au premier, la radio fait une belle rentrée, gagne des auditeurs en semaine comme le week-end, et voit son classement se recomposer sous les deux premiers. Au second, elle étrenne un instrument de mesure, et la première lecture d'un instrument neuf sert surtout à régler la suivante.
La vague de novembre-décembre, attendue en janvier, sera la deuxième prise de température avec le même thermomètre. C'est elle qui dira si les 550 000 auditeurs de la rentrée sont un regain ou un changement d'échelle. D'ici là, les mouvements entre stations restent lisibles, puisque toutes ont été mesurées de la même manière. Le thermomètre est neuf. Le malade, lui, se porte plutôt bien. Reste à savoir à combien.

Données complètes

Toutes les stations

Audience cumulée en milliers d'auditeurs, comparée à septembre-octobre 2025. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.

# Station AC 2025 Écart Évol.

Tags : audience radio, EAR National, Europe 1, France Info, France Inter, Fun Radio, Les Indés Radios, Médiamétrie, Radio Nova, radios musicales, RCS Sound Software, recueil multimode, RTL, septembre-octobre 2026





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