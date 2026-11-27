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Le 231e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo a l'oreille jeune
Depuis 2010, François-Régis Gaudry produit et présente "On va déguster" sur France Inter. Le journaliste gastronomique poursuit parallèlement son activité éditoriale avec "On va déguster le Monde", publié le 18 novembre 2026 chez Marabout. Après ses ouvrages consacrés à la France, à l'Italie et à Paris, il élargit cette fois son exploration à la gastronomie mondiale. Le livre revient sur les transformations culinaires observées depuis les années 2000, à travers les spécialités internationales, les pratiques alimentaires et les nouvelles tendances. Il s'intéresse notamment au poulet frit, au kebab, aux tacos, aux sushis, au mafé, au pad thaï, au bubble tea ou encore aux mochis. Cette publication prolonge le travail de transmission gastronomique que François-Régis Gaudry développe à la radio. Il présente également "Très Très Bon" sur Paris Première.
Un ouvrage collectif consacré aux cuisines du XXIe siècle
L'encyclopédie aborde aussi bien le smash burger que les différences entre ceviche, crudo et tiradito, les usages du piment, le fonctionnement d'une marmite norvégienne ou la préparation de la sauce X.O. Elle explique les distinctions entre butter chicken et chicken tikka masala, skyr et yaourt grec, granola et muesli, tout en s'intéressant au poivre de Sichuan, au matcha, au chou addictif, au cheesecake basque, à la pavlova et au cinnamon roll. Les grandes tendances culinaires y trouvent également leur place, de la cuisine végétale au vin nature, en passant par les boissons sans alcool, le pain au levain, le café de spécialité, les textures gluantes, la lactofermentation et les agrumes. Le livre traite également de la gastronomie dans le rap mondial, les mangas, les romans, le cinéma et les séries.