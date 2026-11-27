L'encyclopédie aborde aussi bien le smash burger que les différences entre ceviche, crudo et tiradito, les usages du piment, le fonctionnement d'une marmite norvégienne ou la préparation de la sauce X.O. Elle explique les distinctions entre butter chicken et chicken tikka masala, skyr et yaourt grec, granola et muesli, tout en s'intéressant au poivre de Sichuan, au matcha, au chou addictif, au cheesecake basque, à la pavlova et au cinnamon roll. Les grandes tendances culinaires y trouvent également leur place, de la cuisine végétale au vin nature, en passant par les boissons sans alcool, le pain au levain, le café de spécialité, les textures gluantes, la lactofermentation et les agrumes. Le livre traite également de la gastronomie dans le rap mondial, les mangas, les romans, le cinéma et les séries.