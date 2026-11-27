Les deux podcasts primés sont disponibles à l'écoute sur ici.fr et dans l'application ICI. Leur présence sur ces supports numériques s'inscrit dans le travail quotidien des équipes de ICI Normandie, qui proposent de l'information et des histoires consacrées à la région sur les antennes comme sur les plateformes numériques.

La station associe ces récompenses à une démarche éditoriale fondée sur l'enquête, le récit, la proximité et la découverte du territoire, avec l'objectif de proposer des contenus incarnés et accessibles à tous. Elle souligne aussi la dimension collective de cette activité, à laquelle contribuent journalistes, producteurs, techniciens, animateurs et collaborateurs. Les prix distinguent donc deux productions identifiées au sein de cette offre locale.

