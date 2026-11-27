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Organisée au Trianon Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen, la 11e édition des Trophées de la Communication et de la Presse de Normandie a distingué deux productions podcast d'ICI Normandie (Seine-Maritime - Eure).
Le prix "Reportage / Enquête" a été attribué à "Crimes et témoignages - L'affaire de la petite Célya", une réalisation de Coralie Moreau, Noah Marchais, Guillaume Araste et Caroline Garnier. Dans la catégorie "Chronique", le prix revient à "Partir au Havre", produit par Annie Le Fleouter, Mika Parrinello et Camille Bichler. Les deux distinctions concernent ainsi des formats différents, portés par sept collaborateurs crédités. L'une récompense un travail de reportage et d'enquête, l'autre une chronique consacrée au Havre.
Des productions à retrouver sur les supports numériques
Les deux podcasts primés sont disponibles à l'écoute sur ici.fr et dans l'application ICI. Leur présence sur ces supports numériques s'inscrit dans le travail quotidien des équipes de ICI Normandie, qui proposent de l'information et des histoires consacrées à la région sur les antennes comme sur les plateformes numériques.
La station associe ces récompenses à une démarche éditoriale fondée sur l'enquête, le récit, la proximité et la découverte du territoire, avec l'objectif de proposer des contenus incarnés et accessibles à tous. Elle souligne aussi la dimension collective de cette activité, à laquelle contribuent journalistes, producteurs, techniciens, animateurs et collaborateurs. Les prix distinguent donc deux productions identifiées au sein de cette offre locale.