À un mois des fêtes de Noël, pendant la semaine du Black Friday, ICI Gironde consacre une partie de son antenne aux commerces de Bordeaux. Cette initiative intervient dans un contexte où, selon la station, les récentes manifestations ont fragilisé l'activité de plusieurs établissements du centre-ville. Du 23 au 27 novembre, la radio locale s'associe à la fédération des commerçants de Bordeaux pour proposer une opération quotidienne dans "ICI Matin", diffusée de 6h à 9h. Chaque matin, les auditeurs peuvent tenter de remporter 100 € sous forme de chèques-cadeaux à utiliser dans les commerces bordelais. La station entend ainsi associer une animation radiophonique à une démarche de soutien à l'activité commerciale locale. Cette opération s'inscrit dans la programmation de proximité d'ICI Gironde, avec une présence quotidienne à l'antenne pendant cinq jours.

