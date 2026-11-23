La collecte se déroulera du 30 novembre au 4 décembre. Pendant cette période, les animateurs de NRJ parcourront la Wallonie et Bruxelles pour récupérer les décorations proposées par les auditeurs. Les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire à l'aide du formulaire disponible sur NRJ.be. Les équipes de la station les recontacteront afin d'organiser la récupération des dons durant cette période. Une autre possibilité consiste à déposer directement les décorations dans les bureaux de NRJ, situés au 775 chaussée de Louvain, à Evere. Les dépôts sont acceptés sans rendez-vous, de 09h à 12h.

À l'issue de cette phase de collecte, les équipes de la radio procéderont à la décoration des deux centres d'accueil. L'opération se conclura par une soirée destinée aux résidents, qui pourront découvrir leurs établissements transformés pour les fêtes de Noël. Cette quatrième édition repose sur la participation des auditeurs et l'implication des animateurs de la station.