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Après des opérations organisées à l'Amarrage, à Houtain-le-Val, à La Châtaigneraie, à Ottignies, et au Centre provincial d'enseignement spécialisé de Mons, NRJ reconduit son initiative solidaire pour une quatrième année consécutive. Cette fois, deux centres d'accueil bénéficieront de la mobilisation de la radio et de ses auditeurs : un établissement situé à Rixensart et Les 4 Vents, à Nivelles. L'objectif consiste à récupérer des décorations de Noël inutilisées pour transformer les espaces de vie des résidents. Guirlandes, boules, sapins, illuminations et autres éléments décoratifs pourront ainsi être réemployés. Les équipes de NRJ assureront ensuite l'installation des décorations dans les deux établissements. Les résidents découvriront les lieux transformés à l'occasion d'une soirée spécialement organisée pour eux, avec des animations, des moments de partage et des surprises. L'opération associe ainsi mobilisation des auditeurs et réutilisation des décorations.
Les animateurs de NRJ sur le terrain du 30 novembre au 4 décembre
La collecte se déroulera du 30 novembre au 4 décembre. Pendant cette période, les animateurs de NRJ parcourront la Wallonie et Bruxelles pour récupérer les décorations proposées par les auditeurs. Les personnes souhaitant participer peuvent s'inscrire à l'aide du formulaire disponible sur NRJ.be. Les équipes de la station les recontacteront afin d'organiser la récupération des dons durant cette période. Une autre possibilité consiste à déposer directement les décorations dans les bureaux de NRJ, situés au 775 chaussée de Louvain, à Evere. Les dépôts sont acceptés sans rendez-vous, de 09h à 12h.
À l'issue de cette phase de collecte, les équipes de la radio procéderont à la décoration des deux centres d'accueil. L'opération se conclura par une soirée destinée aux résidents, qui pourront découvrir leurs établissements transformés pour les fêtes de Noël. Cette quatrième édition repose sur la participation des auditeurs et l'implication des animateurs de la station.
À l'issue de cette phase de collecte, les équipes de la radio procéderont à la décoration des deux centres d'accueil. L'opération se conclura par une soirée destinée aux résidents, qui pourront découvrir leurs établissements transformés pour les fêtes de Noël. Cette quatrième édition repose sur la participation des auditeurs et l'implication des animateurs de la station.