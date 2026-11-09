Contact VI plonge les auditeurs dans l'ambiance musicale de Vice City

Avec Contact VI, Radio Contact développe une webradio thématique autour de Vice City, ville inspirée de Miami où se déroulera GTA VI. La programmation réunit des morceaux emblématiques des précédents épisodes de la saga, des hits aux sonorités ensoleillées et des titres sélectionnés pour leur proximité avec l'ambiance musicale du jeu. Des interventions de personnages issus de l'univers GTA viennent ponctuer l'écoute tout au long de la journée. Cette initiative s'appuie sur la place occupée par les bandes-son dans l'identité de la franchise.

Radio Contact accompagne également le lancement de cette webradio d'un jeu-concours permettant aux auditeurs de remporter des exemplaires de GTA VI en Ultimate Edition.

Contact VI est accessible depuis le 29 octobre sur radiocontact.be et sur l'application Radio Contact.