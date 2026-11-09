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Lundi 9 Novembre 2026 - 08:40

Contact VI plonge les auditeurs dans l'ambiance musicale de Vice City


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À l'occasion de la sortie annoncée de GTA VI, Radio Contact propose Contact VI, une webradio événementielle consacrée à l'univers musical de la saga de jeux vidéo. Disponible depuis le 29 octobre sur le site et l'application de la station, cette nouvelle offre digitale associe des titres emblématiques de GTA, une sélection musicale inspirée de Vice City et des interventions de personnages issus de cet univers.



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Avec Contact VI, Radio Contact développe une webradio thématique autour de Vice City, ville inspirée de Miami où se déroulera GTA VI. La programmation réunit des morceaux emblématiques des précédents épisodes de la saga, des hits aux sonorités ensoleillées et des titres sélectionnés pour leur proximité avec l'ambiance musicale du jeu. Des interventions de personnages issus de l'univers GTA viennent ponctuer l'écoute tout au long de la journée. Cette initiative s'appuie sur la place occupée par les bandes-son dans l'identité de la franchise.
Radio Contact accompagne également le lancement de cette webradio d'un jeu-concours permettant aux auditeurs de remporter des exemplaires de GTA VI en Ultimate Edition.
Contact VI est accessible depuis le 29 octobre sur radiocontact.be et sur l'application Radio Contact.

Tags : Belgique, Radio Contact, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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