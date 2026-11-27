Le smartphone concentre 64% des écoutes actives mondiales des radios digitales, loin devant l’ordinateur (10%) et l’enceinte connectée (7%). Les tablettes et les téléviseurs représentent chacun 2% des écoutes, les lecteurs portables 1% et les autres équipements 14%. Source : ACPM, bilan de l’audio digital sur les trois premiers trimestres de 2026.
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