Selon les chiffres de la Fondation Roi Baudouin cités par les organisateurs, 12% des enfants en Belgique connaissent des privations matérielles qui limitent notamment leur accès aux loisirs et aux activités. Nostalgie invite donc ses auditeurs à déposer des jeux et jouets complets et en bon état lors des différentes étapes. Un appel particulier concerne les adolescents de 12 ans et plus, pour lesquels les dons sont généralement moins nombreux. Les organisateurs recherchent notamment des jeux de société, d'échecs, de rôle, de coopération ou de réflexion, ainsi que des activités créatives, des livres, des bandes dessinées et des mangas en français, sans oublier les jeux d'extérieur et les équipements sportifs. Les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne sont pas acceptés pour des raisons d'hygiène et de logistique. Depuis sa création, le Magic Tour a permis à 92 000 enfants de recevoir au moins un jouet, avec la participation de 140 associations locales.