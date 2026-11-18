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Nostalgie fait passer quatre de ses voix de la radio à la télévision
Le Nostalgie Magic Tour débutera le lundi 30 novembre au Shopping Hydrion d'Arlon, avant de rejoindre le Shopping de Nivelles le mardi 1er décembre et le Shopping Cora de La Louvière le mercredi 2 décembre. Le studio itinérant fera ensuite étape au Décathlon de Namur le jeudi 3 décembre, au Woluwe Shopping Center le vendredi 4 décembre, puis au Shopping Cora de Rocourt le samedi 5 décembre. La radio annonce 3 600 minutes de direct par édition et la présence de plus de 200 bénévoles sur les six dates.
La chanteuse Linh, dont la participation a été annoncée à l'antenne le 10 novembre, accompagnera cette 16e édition en tant que marraine. Elle contribuera à sensibiliser les auditeurs à la collecte. L'opération mobilise également des dizaines d'artistes.
La chanteuse Linh, dont la participation a été annoncée à l'antenne le 10 novembre, accompagnera cette 16e édition en tant que marraine. Elle contribuera à sensibiliser les auditeurs à la collecte. L'opération mobilise également des dizaines d'artistes.
Une collecte destinée aux enfants et aux adolescents
Selon les chiffres de la Fondation Roi Baudouin cités par les organisateurs, 12% des enfants en Belgique connaissent des privations matérielles qui limitent notamment leur accès aux loisirs et aux activités. Nostalgie invite donc ses auditeurs à déposer des jeux et jouets complets et en bon état lors des différentes étapes. Un appel particulier concerne les adolescents de 12 ans et plus, pour lesquels les dons sont généralement moins nombreux. Les organisateurs recherchent notamment des jeux de société, d'échecs, de rôle, de coopération ou de réflexion, ainsi que des activités créatives, des livres, des bandes dessinées et des mangas en français, sans oublier les jeux d'extérieur et les équipements sportifs. Les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne sont pas acceptés pour des raisons d'hygiène et de logistique. Depuis sa création, le Magic Tour a permis à 92 000 enfants de recevoir au moins un jouet, avec la participation de 140 associations locales.
Bebat renouvelle son partenariat avec Nostalgie
Parallèlement aux dons de jouets, Nostalgie reconduit sa collecte de piles et de batteries usagées avec Bebat. Les auditeurs pourront les déposer à chacune des six étapes du Magic Tour. Chaque kilo récupéré permettra de générer des fonds pour l'ASBL Arc-en-Ciel, notamment afin de contribuer à la rénovation de son centre d'hébergement de Tournai. Depuis 2013, plus de 111 tonnes de piles ont été collectées dans le cadre de l'opération. Bebat a versé 175 000 € au Nostalgie Magic Tour au cours des 15 éditions précédentes. Cette dimension environnementale complète la collecte de jouets et la mobilisation des équipes de la station.
Pour Nostalgie, l'événement constitue également une opération de proximité, articulée autour de son antenne et de son studio mobile. Les émissions en direct accompagnent ainsi les différentes étapes de la collecte, en associant les auditeurs, les artistes, les bénévoles et les partenaires locaux.
Pour Nostalgie, l'événement constitue également une opération de proximité, articulée autour de son antenne et de son studio mobile. Les émissions en direct accompagnent ainsi les différentes étapes de la collecte, en associant les auditeurs, les artistes, les bénévoles et les partenaires locaux.