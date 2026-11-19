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Pour cette 8e édition, Bel RTL renouvelle son appel aux écoles de Bruxelles et de Wallonie, qui occupent une place centrale dans l'Opération Pièces Rouges. Chaque année, des milliers d'écoliers participent à la collecte, qui constitue parfois leur première expérience du don. Du 8 mars au 9 avril 2027, élèves, enseignants, directions et familles pourront récolter des pièces auprès de leurs proches et constituer une tirelire pour leur classe ou leur établissement. Malgré le nom de l'opération, toutes les pièces et les billets peuvent être collectés. Les enseignants disposent également de kits pédagogiques gratuits proposés par le Télévie pour aborder en classe la maladie et le rôle de la recherche contre le cancer, avec des contenus adaptés aux enfants. Ces ressources sont accessibles sur le site du Télévie.
Bérénice et Léon à la rencontre des élèves
L'opération s'accompagne de déplacements des animateurs de bel RTL dans les établissements participants. En 2026, Bérénice et Léon ont visité plus de 100 écoles à Bruxelles et en Wallonie pour rencontrer les élèves mobilisés. Certaines écoles inscrites à l'édition 2027 pourront également accueillir le duo. Ces visites donnent lieu à des préparatifs associant les équipes éducatives et les enfants, notamment autour de décorations, d'animations et d'accueils festifs. Depuis sa création, l'Opération Pièces Rouges de bel RTL a permis de collecter plus de 2.8 millions d'euros pour le Télévie, dont plus de 300 000 euros lors de la dernière édition. La station souhaite associer de nouveaux établissements à cette collecte destinée à financer la recherche contre le cancer.