Pour cette 8e édition, Bel RTL renouvelle son appel aux écoles de Bruxelles et de Wallonie, qui occupent une place centrale dans l'Opération Pièces Rouges. Chaque année, des milliers d'écoliers participent à la collecte, qui constitue parfois leur première expérience du don. Du 8 mars au 9 avril 2027, élèves, enseignants, directions et familles pourront récolter des pièces auprès de leurs proches et constituer une tirelire pour leur classe ou leur établissement. Malgré le nom de l'opération, toutes les pièces et les billets peuvent être collectés. Les enseignants disposent également de kits pédagogiques gratuits proposés par le Télévie pour aborder en classe la maladie et le rôle de la recherche contre le cancer, avec des contenus adaptés aux enfants. Ces ressources sont accessibles sur le site du Télévie.