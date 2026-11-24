Changement de décor avec EARO, un outil d'achat publicitaire en libre-service développé par Next Audio. Fondé en 2019 à Dubaï par Adel Saadi et Lemya Soltani, ce réseau de publicité audio revendique plus de 55 000 podcasts répartis dans plus de 90 marchés. L'objectif d'EARO est de permettre à un annonceur de créer un spot audio en 90 secondes, de sélectionner son audience, de définir son budget à partir de 25 dollars par jour et de lancer sa campagne sans passer par un commercial. L'ensemble du processus peut même être réalisé sans ouvrir directement la plateforme. Une approche qui place le ciblage au centre de l'achat publicitaire. Comme l'explique Eric van der Haegen : "Ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas tant le podcast en lui-même que l'audience qui se trouve derrière".

L'article revient sur cette proposition d'automatisation et sur les perspectives qu'elle ouvre pour l'accès des annonceurs aux inventaires publicitaires des podcasts.

