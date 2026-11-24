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France Musique installe ses studios à Soissons pour 10 heures d'antenne
À 22 ans, Hippolyte Pérès partage le micro de "Musique Matin" avec Charlotte Landru-Chandès, 32 ans. Leur particularité ? Former un duo relativement jeune à la tête d'une matinale nationale consacrée à la musique classique et à l'actualité culturelle. Dans ce numéro, les deux présentateurs reviennent sur leurs parcours, leur collaboration quotidienne et la manière dont ils préparent ce rendez-vous. Entre complicité à l'antenne et exigences éditoriales, ils décrivent les responsabilités liées à la présentation d'une émission matinale sur France Musique.
Hippolyte Pérès insiste notamment sur la nécessité de ne pas confondre jeunesse et indulgence professionnelle : "Quant à mon âge, je ne peux pas l'utiliser comme une excuse. On ne me pardonnera pas d'être moins exigeant dans le travail parce que je suis jeune".
EARO veut simplifier l'achat de publicité audio
Changement de décor avec EARO, un outil d'achat publicitaire en libre-service développé par Next Audio. Fondé en 2019 à Dubaï par Adel Saadi et Lemya Soltani, ce réseau de publicité audio revendique plus de 55 000 podcasts répartis dans plus de 90 marchés. L'objectif d'EARO est de permettre à un annonceur de créer un spot audio en 90 secondes, de sélectionner son audience, de définir son budget à partir de 25 dollars par jour et de lancer sa campagne sans passer par un commercial. L'ensemble du processus peut même être réalisé sans ouvrir directement la plateforme. Une approche qui place le ciblage au centre de l'achat publicitaire. Comme l'explique Eric van der Haegen : "Ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas tant le podcast en lui-même que l'audience qui se trouve derrière".
L'article revient sur cette proposition d'automatisation et sur les perspectives qu'elle ouvre pour l'accès des annonceurs aux inventaires publicitaires des podcasts.
Et toujours les rendez-vous de L'Hebdo
Au-delà de ces deux sujets, le numéro 231 retrouve les rubriques habituelles de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo, publié chaque mardi matin. La Playlist de la rédaction côtoie les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus consultés sur lalettre.pro, une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur.
Ce numéro 231 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.