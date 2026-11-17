Changement de décor avec Franck Pelloux, directeur d'antenne de K6FM. À Dijon et à Beaune, la station évolue dans un environnement commercial marqué par des budgets publicitaires contraints et une concurrence numérique croissante. Dans cet entretien, il revient sur les attentes des annonceurs locaux, les limites des mesures d'audience et les réponses commerciales mises en place par la radio. "Notre territoire, autour de Dijon et de Beaune, ne déroge pas à la règle. Nous marchons sur des œufs et devons faire preuve d'un accompagnement ultra-personnalisé, presque de la dentelle", souligne Franck Pelloux. Au-delà de la situation du marché publicitaire, il évoque les perspectives offertes par le digital, le DAB+ et le streaming. Autant de sujets qui interrogent la manière dont une station indépendante peut faire évoluer son offre tout en conservant son ancrage local.