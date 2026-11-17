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À deux jours du WorldDAB Summit 2026, organisé le 19 novembre à Vienne, en Autriche, Jacqueline Bierhorst fait le point sur le déploiement mondial du DAB+. La présidente de WorldDAB revient sur les enjeux de couverture, de réglementation européenne et de modèles économiques, avec une attention particulière portée à la présence de la radio dans les voitures connectées. Elle envisage également les transformations de l'expérience d'écoute, notamment grâce aux nouvelles fonctionnalités numériques.
"L'expérience d'écoute va devenir plus personnalisée et plus interactive, en s'enrichissant d'images, d'interactions vocales ou de services encore inédits. C'est une perspective passionnante ! La nouvelle génération découvrira la radio à sa manière", explique Jacqueline Bierhorst.
"L'expérience d'écoute va devenir plus personnalisée et plus interactive, en s'enrichissant d'images, d'interactions vocales ou de services encore inédits. C'est une perspective passionnante ! La nouvelle génération découvrira la radio à sa manière", explique Jacqueline Bierhorst.
Le sommet abordera aussi les conséquences de l'intelligence artificielle, le rôle des plateformes mondiales et les contraintes budgétaires auxquelles les acteurs de la radio doivent faire face.
À Dijon et Beaune, la publicité locale sous pression
Changement de décor avec Franck Pelloux, directeur d'antenne de K6FM. À Dijon et à Beaune, la station évolue dans un environnement commercial marqué par des budgets publicitaires contraints et une concurrence numérique croissante. Dans cet entretien, il revient sur les attentes des annonceurs locaux, les limites des mesures d'audience et les réponses commerciales mises en place par la radio. "Notre territoire, autour de Dijon et de Beaune, ne déroge pas à la règle. Nous marchons sur des œufs et devons faire preuve d'un accompagnement ultra-personnalisé, presque de la dentelle", souligne Franck Pelloux. Au-delà de la situation du marché publicitaire, il évoque les perspectives offertes par le digital, le DAB+ et le streaming. Autant de sujets qui interrogent la manière dont une station indépendante peut faire évoluer son offre tout en conservant son ancrage local.
Et toujours l'essentiel de l'actualité radio
Les entretiens ne constituent qu'une partie du sommaire de ce numéro 230. Comme chaque mardi matin, La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo propose également la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine et le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro. Une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur complètent cette édition.
Ce numéro 230 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.
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