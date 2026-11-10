La Lettre Pro L'hebdo n° 229 : TDF voit loin, Radio Nova donne le tempo

Quel avenir pour la FM face à la progression du DAB+ ? Quelle place pourrait prendre la 5G Broadcast dans la diffusion radiophonique ? Ces questions sont au centre de l'entretien accordé par Karim El Naggar à La Lettre Pro de la Radio. Avec 349 points de service DAB+ et plus de 4 900 points FM, TDF poursuit le développement de ses infrastructures tout en accompagnant la coexistence des différentes technologies. Le directeur général du groupe aborde les enjeux de couverture, les possibilités offertes par les antennes bi-bandes et les perspectives de la 5G Broadcast à l'horizon 2030. Il rappelle également un facteur déterminant dans l'évolution des modes de diffusion : "Le DAB+ progresse, mais la transition dépendra d'abord du taux d'équipement des auditeurs".

Un entretien consacré aux choix techniques qui accompagneront la radio dans les prochaines années.

