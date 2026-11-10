La Lettre Pro L'hebdo n° 229 : TDF voit loin, Radio Nova donne le tempo

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Ensemble pour le DAB+ prépare ses rencontres annuelles à Paris
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NRJ Group lance sa cinquième marque radio nationale
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DAB+, FM, 5G Broadcast... Karim El Naggar détaille la stratégie de TDF à l’horizon 2030
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INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio avec RCS — Octobre 2026
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Suisse : la SSR réactive ses émetteurs FM dès la mi-novembre
Quel avenir pour la FM face à la progression du DAB+ ? Quelle place pourrait prendre la 5G Broadcast dans la diffusion radiophonique ? Ces questions sont au centre de l'entretien accordé par Karim El Naggar à La Lettre Pro de la Radio. Avec 349 points de service DAB+ et plus de 4 900 points FM, TDF poursuit le développement de ses infrastructures tout en accompagnant la coexistence des différentes technologies. Le directeur général du groupe aborde les enjeux de couverture, les possibilités offertes par les antennes bi-bandes et les perspectives de la 5G Broadcast à l'horizon 2030. Il rappelle également un facteur déterminant dans l'évolution des modes de diffusion : "Le DAB+ progresse, mais la transition dépendra d'abord du taux d'équipement des auditeurs".
Un entretien consacré aux choix techniques qui accompagneront la radio dans les prochaines années.
Dans les coulisses techniques de Radio Nova
Changement de décor avec Julien Matagne, directeur technique de Radio Nova. Son métier consiste à faire fonctionner une radio dont les contenus empruntent aujourd'hui plusieurs chemins pour parvenir aux auditeurs. Fréquences FM, diffusion DAB+, logiciels et outils numériques composent son environnement quotidien. À travers son portrait, ce numéro 229 s'intéresse à une fonction essentielle, mais souvent moins visible que les métiers de l'antenne. Le développement des canaux de diffusion multiplie les possibilités pour les radios, tout en élargissant le champ d'intervention de leurs équipes techniques. Julien Matagne partage ainsi ses journées entre les infrastructures de diffusion et les solutions numériques qui participent au fonctionnement de Radio Nova.
Chaque mardi, l'essentiel de l'actualité radio
Ces deux sujets s'accompagnent des rendez-vous habituels de La Lettre Pro L'Hebdo. La Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine et le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro permettent de retrouver les principales informations du secteur. Le numéro propose également une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels de la radio.
Le numéro 229 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.