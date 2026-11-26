Pour Charles-Emmanuel Bon, président d'Ensemble pour le DAB+, cette initiative s'inscrit dans un regain d'intérêt pour les équipements audio traditionnels : "Vinyle, K7, hi-fi… nous redécouvrons les équipements simples, de qualité, qui respectent notre vie privée. La radio en DAB+ réunit tout cela, et a cette chance d'accompagner chacun, tous les jours. Cela en fait le cadeau idéal pour les fêtes".

Du côté de Boulanger, Nicolas Coisne, leader produit audio, explique : "Accompagner nos clients vers des usages audio plus riches et accessibles fait partie de notre ADN. À l'approche des fêtes, ce partenariat avec Ensemble pour le DAB+ est une belle occasion de mettre en lumière une technologie offrant un son d'une qualité supérieure et un large choix de stations, pour faire de la radio un cadeau moderne, simple d'utilisation et fédérateur".

Les deux partenaires associent ainsi promotions commerciales et information sur les usages de la radio numérique.