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Jusqu'au 13 décembre, Ensemble pour le DAB+ et Boulanger s'associent pour promouvoir la radio numérique à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pendant trois semaines, le distributeur spécialisé, qui compte plus de 220 magasins en France, propose une sélection de récepteurs DAB+ à prix promotionnels, en magasin et sur boulanger.com. L'association nationale de promotion du DAB+ assure la communication autour de cette opération et informe les auditeurs sur les caractéristiques de cette technologie. La campagne s'appuie sur le message "Vos parents, vos amis, vos amours, la radio les accompagne chaque jour". Les partenaires souhaitent positionner le récepteur DAB+ parmi les idées de cadeaux de Noël. La communication met notamment en avant une meilleure qualité sonore, un choix élargi de stations et une recherche simplifiée des programmes.
Le DAB+ présenté comme un équipement audio du quotidien
Pour Charles-Emmanuel Bon, président d'Ensemble pour le DAB+, cette initiative s'inscrit dans un regain d'intérêt pour les équipements audio traditionnels : "Vinyle, K7, hi-fi… nous redécouvrons les équipements simples, de qualité, qui respectent notre vie privée. La radio en DAB+ réunit tout cela, et a cette chance d'accompagner chacun, tous les jours. Cela en fait le cadeau idéal pour les fêtes".
Du côté de Boulanger, Nicolas Coisne, leader produit audio, explique : "Accompagner nos clients vers des usages audio plus riches et accessibles fait partie de notre ADN. À l'approche des fêtes, ce partenariat avec Ensemble pour le DAB+ est une belle occasion de mettre en lumière une technologie offrant un son d'une qualité supérieure et un large choix de stations, pour faire de la radio un cadeau moderne, simple d'utilisation et fédérateur".
Les deux partenaires associent ainsi promotions commerciales et information sur les usages de la radio numérique.
Du côté de Boulanger, Nicolas Coisne, leader produit audio, explique : "Accompagner nos clients vers des usages audio plus riches et accessibles fait partie de notre ADN. À l'approche des fêtes, ce partenariat avec Ensemble pour le DAB+ est une belle occasion de mettre en lumière une technologie offrant un son d'une qualité supérieure et un large choix de stations, pour faire de la radio un cadeau moderne, simple d'utilisation et fédérateur".
Les deux partenaires associent ainsi promotions commerciales et information sur les usages de la radio numérique.