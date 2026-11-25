Le WorldDAB Outstanding Service Award distingue chaque année une contribution exceptionnelle au déploiement de la radio numérique DAB. Remis lors de l'assemblée générale, il perpétue la mémoire de Per-Erik Selemark, ancien vice-président de WorldDAB et président de son comité technique, représentant de la radio publique suédoise, décédé en janvier 1999. Les précédents lauréats sont Mate Botica, directeur général d'OIV, opérateur du réseau DAB+ en Croatie, en 2025, Lindsay Cornell, président du comité technique du WorldDAB et représentant de la BBC, en 2024, et Patrick Hannon, de Frontier Smart Technologies, en 2023.

Le WorldDAB rassemble aujourd'hui plus de 1 600 experts issus de 129 membres répartis dans 42 pays, parmi lesquels des radiodiffuseurs publics et commerciaux, des régulateurs, des opérateurs de réseaux et des fabricants d'équipements. L'organisation accompagne les pays dans l'adoption de la radio numérique.

La Lettre Pro de la Radio tient à saluer le professionnalisme, l'engagement et la constance de Bernie, qui a consacré 16 années à accompagner les acteurs de la radio et à faire progresser le DAB+ à travers le monde.

