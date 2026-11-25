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Le WorldDAB a annoncé l'attribution de son Outstanding Service Award à Bernie O'Neill, directrice de projet sortante de l'organisation. Le prix lui a été remis à Vienne, en Autriche, par Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB. Bernie O'Neill quittera ses fonctions à la fin de l'année, après 16 ans au service de cette structure internationale consacrée au développement de la radio numérique DAB+. Jacqueline Bierhorst l'a décrite comme "une véritable ambassadrice du DAB+, qui a contribué à rapprocher les acteurs, à partager les connaissances et à soutenir le développement de la radio numérique dans le monde". La présidente a souligné sa capacité à intervenir aussi bien dans les discussions réglementaires que dans l'organisation d'événements, les travaux des comités et l'accompagnement des pays découvrant la radio numérique.
Seize années consacrées au développement du DAB+
Bernie O'Neill dirige les activités du WorldDAB depuis 2011, avec la responsabilité de leur orientation et de leur gestion. Son travail, mené avec l'équipe et les membres de l'organisation, a porté sur l'adoption et le déploiement du DAB+, successeur numérique de la FM. "Servir cette organisation pendant seize ans a été un honneur", a-t-elle déclaré. Elle rappelle qu'à son arrivée, le DAB+ était implanté dans ses marchés pionniers, tandis qu'il touche aujourd'hui des centaines de millions d'auditeurs en Europe, en Australie et ailleurs. Elle évoque également les cadres législatifs destinés à garantir sa place dans l'automobile et les avancées en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans les associations professionnelles internationales, notamment dans la radio, les technologies de l'information, l'eau et l'éducation, elle a exercé à Londres, Bruxelles et La Haye.
Un prix qui distingue les contributions à la radio numérique
Le WorldDAB Outstanding Service Award distingue chaque année une contribution exceptionnelle au déploiement de la radio numérique DAB. Remis lors de l'assemblée générale, il perpétue la mémoire de Per-Erik Selemark, ancien vice-président de WorldDAB et président de son comité technique, représentant de la radio publique suédoise, décédé en janvier 1999. Les précédents lauréats sont Mate Botica, directeur général d'OIV, opérateur du réseau DAB+ en Croatie, en 2025, Lindsay Cornell, président du comité technique du WorldDAB et représentant de la BBC, en 2024, et Patrick Hannon, de Frontier Smart Technologies, en 2023.
Le WorldDAB rassemble aujourd'hui plus de 1 600 experts issus de 129 membres répartis dans 42 pays, parmi lesquels des radiodiffuseurs publics et commerciaux, des régulateurs, des opérateurs de réseaux et des fabricants d'équipements. L'organisation accompagne les pays dans l'adoption de la radio numérique.
La Lettre Pro de la Radio tient à saluer le professionnalisme, l'engagement et la constance de Bernie, qui a consacré 16 années à accompagner les acteurs de la radio et à faire progresser le DAB+ à travers le monde.