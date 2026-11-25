L'émetteur du Monte San Salvatore, dans le canton du Tessin, en Suisse, figure parmi les installations FM dont la réactivation suscite des inquiétudes chez les radios italiennes. L'association Aeranti-Corallo signale des risques de brouillage sur les fréquences 88.1, 91.5 et 106.0 MHz, notamment dans les régions frontalières. © Aeranti-Corallo
- ⛬ MENU
- INSIGHT by La Lettre Pro
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub