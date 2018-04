RTL choisit StudioTalk de BCE

RTL cherchait une solution simple à utiliser, qui permettrait de faire du direct et qui pourrait distribuer le contenu vers son site Internet ainsi que ses plateformes de Replay. L'interface utilisateur optimisée (UI) permet de réaliser des productions de haute qualité et ce rapidement sans nécessiter de formation longue et complexe. StudioTalk peut gérer jusqu'à 20 sources utiles différentes (direct, PC, vidéos, …) et ainsi alimenter vos directs à la télévision, à la radio et sur Internet. "Le passage à une radio visuelle de qualité était un des objectifs pour les nouveaux studios. Studio Talk est une solution modulaire qui peut à la fois répondre au besoin d'une exploitation optimisée avec l'automatisation de la réalisation, mais qui permet également de répondre aux besoins d'une production télévisuelle, grâce au décrochage manuel, au pilotage de serveurs et de machines d'infographie, le tout associé avec des caméras haut de gamme" explique Mathias Bejanin, directeur technique à M6 Group.