RTL à son plus haut sommet en 2020

Fer de lance de la grille de RTL, la matinale "RTL Matin" animée par Yves Calvi est également à son plus haut niveau historique, avec 14.3% de part d’audience sur l’année 2020. Les résultats de la vague d’audience novembre-décembre 2020 montrent quant à eux la pertinence des choix éditoriaux développés depuis le début de la saison en cours, qu’il s’agisse des tranches d’information comme des programmes de divertissement. Parmi les principales progressions de la grille sur un an, on note : "RTL Petit Matin" avec Julien Sellier (5h-7h) : +8%, "RTL Matin" avec Yves Calvi (7h-9h) : +4%, "Ça peut vous arriver" avec Julien Courbet (9h30-11h30) : +5%, "Tout à gagner" avec Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil (11h30-12h30) : +5%, "RTL soir" avec Thomas Sotto (18h--20h) : +5%.