RTL Belgium fait le bilan de ses audiences

"Cette deuxième position de Bel RTL confirme le redressement de la station avec la grille proposée dès septembre 2020 et lui a permis de connaître la plus forte progression toutes stations confondues. La part de marché en 1 an a augmenté de 17% pour atteindre 12.5% de parts de marché. La radio généraliste a gagné en auditeurs (+3%) et en durée d'écoute (+7%)" précise un communiqué.

Pour Radio Contact, "avec 17.7% de parts de marché et 373 530 auditeurs quotidiens âgés de 12 à 54 ans, la radio "Feel Good" conforte son statut. De plus, Radio Contact est leader sur les 12-34 ans avec une part de marché de 16.2% distanciant son principal concurrent à plus de 2 points. Elle gonfle sa part de marché sur les 35-54 ans avec 18,7%, 6 points devant son principal concurrent".