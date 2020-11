RTL : "Avec 12.7% de PDA, nous signons notre 2e meilleure rentrée historique"

LLPR - Sur l’ensemble de la journée quelles sont les émissions qui font le plein d’audience ?

RR - La matinale d’Yves Calvi signe son record historique, là encore ! Jamais elle n’avait atteint un tel score, 14.3% de part d’audience. La conséquence c’est que tout le monde est entrainé dans son sillage. La bande d’Anthony Martin, avec Laissez-vous tenter et en progression de 12% sur un an. La culture aussi performe sur RTL. Ce qu’il est important de retenir, c’est que pour cette rentrée, on a fait une quinzaine de changement dans la grille des programmes. On a rallongé l’émission de Julien Courbet, idem pour l’émission de Pascal Praud qui gagne 6% de PDA sur un an, il y a eu l’arrivée de Karine Le Marchand, d’Éric Brunet, d’Éric Jean Jean, le soir et les auditeurs, au global ont adhéré. Et bien entendu, les grosses têtes qui continuent leur progression.