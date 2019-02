RTBF : Viva for Life 2018 permet de financer 117 projets

La semaine de sen­sibilisation Viva for life tire la sonnette d’alarme chaque année : la pauvreté met en péril la santé, le développement, le bien-être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Des situations d’urgence qui confirment la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui agissent, dès la naissance, pour donner une chance à ces enfants d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte. Un travail fon­damental effectué dans des conditions souvent précaires… L’objectif des financements est d’augmenter la capacité d’accueil ou d’intervention des associations, permettant ainsi à davantage d’enfants de bénéficier d’un accompagnement. Cette année, ces financements se traduisent pour 85% des projets par un renforcement du personnel, pour 12% par des travaux et équipements, et pour 3% par l’acquisition de véhicules. 117 projets fsont inancés en Fédération Wallonie-Bruxelles.