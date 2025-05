RMN modernise son antenne et sa régie publicitaire avec WinMedia

Afin de finaliser cette transformation technique, RMN a également choisi la solution DHD pour sa console de diffusion antenne, en déployant le modèle SX2, avec une infrastructure audio en Dante, directement couplée à WinMedia. Cette configuration fluide et intégrée garantit un pilotage optimal des décrochages et une production en temps réel parfaitement adaptée à la multiplicité de ses zones.

Grâce à ce nouvel écosystème, RMN dispose d'une souplesse éditoriale inédite : chaque zone peut désormais bénéficier de programmes personnalisés et d’annonces publicitaires locales, optimisant ainsi l’impact des campagnes et l’ancrage territorial de la station.