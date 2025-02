RMN dévoile sa nouvelle identité visuelle

"L’évolution de notre image illustre notre volonté d’être toujours plus en phase avec notre époque, de renforcer notre identité locale et d’affirmer notre singularité. Nous avons hâte de partager ce nouveau visage avec nos auditeurs, annonceurs et partenaires", déclare Franck Gergaud, directeur de RMN.

À travers cette nouvelle communication, RMN veut confirmer son engagement à offrir une programmation dynamique et positive, au plus proche de ses auditeurs. Plus que jamais, RMN continue d’accompagner les Bretons au quotidien avec une offre musicale et éditoriale qui leur ressemble.

RMN "La Bretagne en musique" est présente sur tout le territoire breton depuis plus de 40 ans. Elle rassemble une communauté fidèle, passionnée par l’actualité locale et la musique.