RMC : un nouveau podcast natif

Ce rendez-vous est une déclinaison en format long de la chronique quotidienne "Expliquez-nous" de Nicolas Poincaré diffusée à 7h50 dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et RMC Découverte. "Expliquez-nous le monde" veut décrypter et analyser un fait d'actualité. Le premier numéro est consacré au procès Weinstein et au mouvement #MeToo. "Expliquez-nous le monde" est disponible chaque jeudi en podcast sur les sites et applications de RMC ainsi que sur les plateformes de streaming.

Avec plus de 350 podcasts et 10 podcasts natifs produits par semaine, RMC veut affirmer avec ce nouveau rendez-vous sa volonté "d'offrir des formats originaux à ses auditeurs sur le digital et de les accompagner dans leur nouvelles habitudes de consommation du média radio".