RMC se sépare d'une partie de sa collection de vinyles

La sélection mise en vente dès aujourd’hui, est classée en 9 catégories passant du rock, à la funk, du jazz au punk ou encore des bandes originales de films à la musique expérimentale.Ce trésor musical, qui regroupe 4 décennies de musiques allant des années 60 aux années 2000, offre aux connaisseurs comme aux néophytes, l’opportunité d’acquérir un morceau du patrimoine musical. Parmi les vinyles proposés à la vente le 33T de Jean-Michel Jarre "Deserted Palace" (1972), le 45T de The Cure "10:15 Saturday Night" (1980) ou encore le 45T de Queen "Now I'm here" (1975).Cette vente aux enchères s'effectue uniquement sur le drouaut.com