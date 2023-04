RMC réunit 3 143 000 d’auditeurs chaque jour

En radio, la matinale "Apolline Matin", rassemble 1.5 million d’auditeurs chaque jour, soit 10% de hausse en un an et 138 000 nouveaux auditeurs. La matinale signe ses meilleurs résultats depuis 2 ans. En TV, elle est suivie par 650 000 téléspectateurs chaque jour sur RMC Story, en hausse de 20% en un an En podcast, l'émission génère 859 000 écoutes (+ 35%). L'émission "Estelle Denis" est écoutée par 900 000 auditeurs soit + 14% en un an et rassemble 1.3 million de téléspectateurs chaque jour sur RMC Story, en forte hausse de 77% en un an. elle enregistre 678 000 d’écoutes de ses podcasts, soit + 21% en un an.

L'émission "L'After Foot" est la première émission sport de France tous médias confondus avec 15.5% de part d’audience sur les 25-49 ans (+ 6 points en un an).