RMC : plus de 3.6 millions d'auditeurs quotidiens

Malgré ce contexte et avec 6.6% d'audience cumulée, RMC rassemble chaque jour plus de 3.6 millions d'auditeurs soit 106 000 auditeurs de plus qu'en janvier-mars 2020. Parmi les émissions phares, "Bourdin Direct" rassemble 1 644 00 auditeurs, "Les Grandes Gueules" 1 536 000 auditeurs, le "Super Moscato Show" 756 000 et l'émission "L'After Foot", 353 000 auditeurs quotidiens.

Par ailleurs, cette période de confinement a permis aux auditeurs de RMC de mieux profiter de la simultanéité des programmes en TV sur RMC Découverte, BFMTV et RMC Story et ainsi de permettre de multiplier les records d'audience...