RMC performe sur les podcasts

L'émission Afert Foot s'impose comme le premier podcast de France avec 16.2 millions d’écoutes. Le "Super Moscato Show" comme 7e podcast de France avec 4 millions d’écoutes. L'émission "Les Grandes Gueules" se classe à la 12e place avec 2.9 millions d'écoutes. "Rothen, s'enflamme" est 16e podcast de France avec 2.2 millions d’écoutes.

"Ces récents records confirment la puissance de RMC qui poursuit son développement, avec la création de nouveaux contenus digitaux et notamment la sortie de six podcasts natifs ces dernières semaines : "Transversales", "Le Vestiaire", "PL Zone", "Le Panthéon", "Scouting" et "Coulisses"" rappelle la station.