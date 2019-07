RMC lance une nouvelle application

Cette application comprend un accès rapide et simplifié au direct radio avec le Live Radio dès l’ouverture de l’application avec les émissions en direct, et toujours le 3216, le "Direct Studio" et les sondages des différents shows pour permettre aux auditeurs de réagir en direct, et en temps réel. Elle offre un accès à toutes les émissions qui sont accessibles en un instant grâce à un slider en page d’accueil afin d’y retrouver les vidéos, des articles, et les derniers podcasts/replays. La navigation dans les podcasts a également été repensée pour accéder plus facilement aux 45 émissions disponibles en replay et les 600 podcasts réalisés chaque semaine et un mini-player permet de continuer de naviguer dans l’application tout en continuant d’écouter le live ou les podcasts.