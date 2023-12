RMC devient Radio Officielle de l'UEFA Euro 2024

"En cette année olympique, le football restera le sport roi. Pour cette raison, RMC sera bien entendu radio officielle de l’UEFA Euro 2024 en Allemagne. Vice-championne du monde, l’équipe menée par Kylian Mbappé sera une des grandes favorites de la compétition. Comme à son habitude, notre média audio-digital couvrira toutes les dimensions de ce grand rendez-vous. Tous les matchs commentés en direct, une radio digitale dédiée à l’Euro, un suivi spécial de l’équipe de France, toutes nos émissions ("After Foot", "Rothen s’enflamme", "Libre Antenne") consacrées à la compétition, RMC promet de ne rien rater pour être au plus près de l’événement" a indiqué Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport.