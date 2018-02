RMC : "Radio Brunet" au Salon de l'Agriculture

Installé en plein cœur de "la plus grande ferme de France", Éric Brunet interpellera Michel Biero, gérant Achats du Groupe "Lidl France" et Christiane Lambert, présidente de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) sur la crise qui touche les agriculteurs français. Une meilleure rétribution de leur métier, la promotion des produits alimentaires de qualité et l’avenir de la filière agricole seront les enjeux de ce show spécial.

L'émission "Radio Brunet" est diffusée de 13h à 15h sur RMC.