RFM : radio écoutée le plus longtemps sur les supports multimédia

"Cette durée d'écoute exceptionnelle est encore une fois le reflet d'une radio qui prend soin de sélectionner chaque jour, à chaque instant, le meilleur de la musique et des programmes" explique un communiqué. Aujourd'hui RFM réalise 12.7% de son audience sur le numérique, cette proportion est "un record pour la station qui s'inscrit toujours plus dans la modernité et devance ses principaux concurrents". L'ensemble des indicateurs est à la hausse : + 6 000 auditeurs quotidiens connectés, + 0.3 point de part d'audience et une hausse de 15 minutes de durée d'écoute. Et avec 3% de part d'audience, RFM devient première de son univers de concurrence.

"Grâce à une présence active sur l'ensemble des supports multimédias, RFM accompagne ses auditeurs tout au long de la journée quelle que soit leur activité ou leur lieu d'écoute".