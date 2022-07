RFM progresse sur tous les indicateurs en Île-de-France

Ce recrutement bénéficie aux programmes comme à la musique. Avec notamment un gain en Île-de-France de 16 000 nouveaux auditeurs pour "Le Meilleur des Réveils" et de 20 000 auditeurs pour "Le 16/20", présenté par Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli.

Quant à la musique en journée, elle séduit 39 000 nouveaux fans sur la région parisienne.

"La diversité de sa musique et la qualité de ses programmes font toujours de RFM une station incontournable en Île-de-France. Elle est écoutée chaque jour par 223 000 franciliens" explique, ce matin, la station...