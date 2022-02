RFM prépare "L'Armanight"

La chanteuse aux plus de 250 000 albums vendus prendra les commandées de la radio du "Meilleur de la musique" aux côtés de Pat Angeli pour évoquer son actualité musicale mais également faire découvrir aux auditeurs ses coups de coeur musicaux, amicaux et artistiques. Au programme de cette soirée : du live, des duos inédits, des invités et des surprises.

Quelques auditeurs privilégiés auront la possibilité de pouvoir assister en directe à cette émission spéciales en direct du studios de RFM...