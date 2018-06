RFM organise son "RFM Music Show"

Cette grande fête se déroulera au Parc Départemental de l’Île Saint-Germain ce samedi 16 juin à Issy-les-Moulineaux. Sur scène, RFM a convié Marc Lavoine, Pascal Obispo, Joyce Jonathan, Coeur de Pirate, Tom Walker, Bénabar, Laurent Voulzy, Louane, Boulevard des Airs, Zazie, Slimane, Emmanuel Moire, Amel Bent, Hoshi. Pour l’occasion, RFM gâte ses auditeurs et leurs offre des places "public invité" pour vivre cet événement de manière privilégiée. Pour tenter de les remporter, rien de plus simple, il vous suffit de remplir un formulaire ( ICI ) et les heureux gagnants seront tirés au sort.Soulignons que l’entrée à ce "RFM Music Show" est gratuite et ouverte à tous.