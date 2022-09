RFM offre à ses auditeurs une "RFM Session VIP" avec Angèle

RFM propose de vivre une soirée en compagnie de la chanteuse Angèle, le vendredi 23 septembre dans un lieu unique. L'artiste belge, la plus plébiscitée du moment, invite les auditeurs de RFM à vivre ce moment unique à ses côtés.

Un lieu atypique de la capitale, une session intimiste en acoustique et une rencontre privilégie, c'est ce que propose la station du "Meilleur de la musique" à ses auditeurs. La chanteuse interprètera pour l'occasion les titres de son dernier album, déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires. Des places sont actuellement à gagner sur l'antenne de RFM et sur rfm.fr.