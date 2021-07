RFM fait le bilan de ses audiences

La matinale "Le Meilleur des Réveils" animé par Élodie Gossuin et Albert Spano a accompagné 987 000 auditeurs tous les matins sur ces 3 derniers mois. L’émission a conquis 126 000 nouveaux adeptes et a également progressé de + 0.5 point en part d’audience. C’est aujourd’hui la matinale musicale écoutée le plus longtemps : 54 minutes. Les rendez-vous humour de la matinale sont de plus en plus écoutés : + 69 000 auditeurs pour la chronique de Marc Antoine Le Bret à 8h15 et + 30 000 auditeurs pour la pastille "Limité à 80" présentée par Pascal Atenza à 7h15.