RFM est écoutée par plus de 15 millions d'auditeurs mensuels

"Cette nouvelle enquête vient montrer la puissance de RFM qui est écoutée mensuellement par 15 242 000 auditeurs, soit 27.6% de la population. Ainsi, RFM occupe une place de choix dans le paysage radiophonique français et se classe à la 5e place des stations nationales et au 3ème rang des stations musicales. Incontournable pour la génération des 35-49 ans, RFM est la 3e radio nationale la plus puissante sur cette cible" indique un communiqué. Chez les Musicales, notons aussi les performances de couverture de NRJ (18.5%), Nostalgie (17.6%), RTL2 (15.6%), RFM (15.4%) et de Skyrock (13.5%) sur une période de 7 jours.Tous les résultats sont ICI