RFM Réunion : la matinale désormais dans un podcast

Dès à présent, une sélection des meilleurs moments de la matinale avec Rémy et Djam est proposée mais aussi les rendez-vous de Marc Antoine Lebret et de Pascal Atenza. De plus, et toujours dans le même flux podcast, des épisodes inédits sont enregistrés par le duo de la matinale de RFM Réunion dans le but de fidéliser et de créer un lien supplémentaire. Il s’agit donc d’un podcast "combo" testé en ce moment sur l’ensemble des plateformes d’écoute de podcasts. Les auditeurs ont le choix d’écouter le replay, l’inédit, ou les deux sans aucune contrainte.Depuis octobre dernier, RFM à La Réunion programme le duo Rémy et Djam avec un contenu adulte et jeune adulte. Une émission personnalisable en voice track pour les radios, les webradios et les podcasts.