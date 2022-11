Une nouvelle matinale sur RFM Réunion

Cette matinale, spécialement adaptée pour l'île de La Réunion (pour cause d'un décalage de 3 heures avec la métropole), est animée par Rémy et Djam. Elle est également diffusée sur Lyon 1ère ainsi que sur une station belge. D'autres stations devraient prochainement l'intégrer à leurs grilles. Sur RFM Réunion, la matinale est proposée de 06h à 09h30. Le créneau entre 16h et 20h a été confiée à Yoan Larcher.Les studios de RFM Réunion sont implantés à Sainte-Marie, près de Saint-Denis. La station, qui diffuse le programme RFM, dispose de plusieurs fréquences sur l'île : 88.8 à Saint-Denis, 107.0 à Cilaos, 92.1 à La Possession ainsi que sur 91.9 et 92.1 à Saint-Paul.