"RFM Hit Party" : une nouvelle émission sur RFM

Depuis la rentrée, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, Fabien Travouillon prend la main du "Meilleur de la musique" pour offrir aux auditeurs une soirée "Feel good" avec deux heures au son des plus grands hits français et internationaux. Titre de l'émission : "RFM Hit Party". Soulignons que le sympathique Fabien anime déjà le créneau 20h-22h et que le vendredi, c'est l'émission "RFM Night Fever" qui est diffusée à 22h et qui est présentée par le non moins sympathique Pat Angeli.La nouvelle grille des programmes de RFM est accessible ICI