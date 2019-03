RFI : une sonothèque mondiale et participative pour voyager

De la collecte de sons à la création d’œuvres sonores et à leur diffusion, la sonothèque "Écouter le monde" a pour vocation de raconter le monde à travers les sons du quotidien et de développer la pratique de l’écoute.Ce projet propose aujourd’hui une mappemonde participative de sons et des cartes postales sonores , qui complètent le magazine radiophonique sur RFI. À l’occasion du lancement de la sonothèque, "Écouter le monde" propose, chaque samedi à 18h25 jusqu'au 6 avril, une série inédite en cinq volets réalisée en collaboration avec de nouveaux contributeurs et consacrée aux manières d’écouter le monde.