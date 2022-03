RFI : records numériques en français et en russe

Sur la dernière semaine du mois de février, la fréquentation du site internet de RFI en russe, qui consacre actuellement toute sa production à la situation en Ukraine, a été multipliée par quatre par rapport à sa moyenne habituelle, et atteint ainsi en moins d’une semaine son audience moyenne mensuelle. Le site de RFI en français enregistre quant à lui depuis le 24 février plus de 3 millions de visites, soit +40% par rapport à sa fréquentation moyenne. Par ailleurs, plus de 700 000 écoutes de sons (direct et podcasts) ont été lancées ces derniers jours sur le site de RFI.